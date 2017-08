Cooperativas entregam piscinas revitalizadas neste sábado

Neste sábado, às 14h, no Parque Tarsila do Amaral será feita a entrega das três piscinas revitalizadas / Divulgação

Neste sábado, às 14h, no Parque Tarsila do Amaral será feita a entrega das três piscinas revitalizadas. Essa foi uma solicitação feita pela comunidade durante a realização do Dia C – Dia de Cooperar.

Todos os anos, as cooperativas deixam um legado no parque que recebe a celebração do Dia C- Dia de Cooperar, que este ano beneficiou mais de 3 mil pessoas. A revitalização foi subsidiada pelas cooperativas: Sicredi União MS/TO, Sicredi Campo Grande, Uniodonto Campo Grande, Conacentro e Camva, além do Sistema OCB/MS.

"O cooperativismo preza pelo bem social e a revitalização das piscinas foi apontada como o principal anseio da comunidade, por isso fizemos esta obra, além das diversas ações do nosso Dia C - Dia de Cooperar", destacou o presidente do Sistema OCB/MS.

A entrega será feita à prefeitura e a Fundação Municipal de Esporte – Funesp que ficam responsáveis pela manutenção, segurança e utilização das piscinas.

Sobre Dia C

O Dia de Cooperar, também conhecido com Dia C, nasceu em 2009, em Minas Gerais, e logo ganhou a adesão de cooperativas de todo o país. Com o apoio do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e de suas Unidades Estaduais, o Dia C é um programa de responsabilidade social, promovido pelas cooperativas brasileiras por meio do voluntariado. O grande diferencial é que as cooperativas podem contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nova agenda da ONU para acabar com toda forma de tirania, desigualdade e destruição ambiental.

SERVIÇO

Data: 19 de agosto

Horário: 14 horas

Local: Parque Tarsila do Amaral - R. Santo Augusto, S/N - Jardim Vida Nova

