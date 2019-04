COOASGO realiza Sipat e conscientiza colaboradores a respeito de segurança no trabalho

Além de visitarem as instalações, também tiveram palestras sobre a estrutura da cooperativa, segurança do trabalho e medicina do trabalho - Foto: Divulgação

No dia 28 de abril, pessoas de todo o mundo celebram o “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”. A data foi instituída por iniciativas de sindicatos canadenses e escolhida em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. No Brasil, em maio de 2005, foi promulgada a Lei No. 11.121, criando o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

E por isso, de 22 a 26 de abril, a COOASGO- Cooperativa Agropecuária São Gabriel do Oeste realizou a sua SIPAT, que significa Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. O objetivo desse evento é chamar a atenção dos funcionários para a importância da prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. A SIPAT também busca capacitá-los para a prevenção, por meio de uma programação com atividades diversas.

Segundo a Norma Regulamentadora NR 5, a organização da SIPAT é uma das obrigações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e deve acontecer uma vez por ano. A CIPA é formada tanto por representantes do empregador quanto por funcionários eleitos pelos colegas de trabalho.

No dia 22, o presidente da cooperativa, Sérgio Marcon e o superintendente, Ivonei Scotton, fizeram a abertura e destacaram a importância de cada um na prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. “Todos nós somos agentes importantes na segurança do trabalho, tanto a cooperativa no fornecimento dos equipamentos adequados, como os colaboradores no cumprimento das normas”, declarou o presidente. Os colaboradores ainda participaram de uma dinâmica que reforçou isso.

Nos dias 23 e 24, os colaboradores foram vacinados contra a gripe, os da ULP ganharam gratuitamente, para evitar contágio dos suínos e demais tiveram subsídio de 50%. Os cooperados puderam adquirir as doses para seus funcionários com o valor integral negociado pela cooperativa.

No dia 25, a semana foi encerrada com uma palestra com o tema: "Seu maior patrimônio é a vida, sua maior proteção é a prevenção. Saúde e Segurança são nossa esperança!". E por fim, na sexta feira, ocorreu o Curso de Reciclagem da Brigada de Emergência.

VISITA

No sábado, os alunos do período noturno do curso Técnico em Agropecuária da Escola de São Gabriel visitaram as dependências da cooperativa para conhecerem as medidas de segurança das fábricas, tanta a suína, quanto a bovina.

Além de visitarem as instalações, também tiveram palestras sobre a estrutura da cooperativa, segurança do trabalho e medicina do trabalho.

Todos os anos os alunos visitam a COOASGO e novas outras turmas já estão agendadas.