Conversas muito produtivas estão em andamento com a China, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou por meio de sua conta no Twitter que "conversas muito produtivas" estão ocorrendo com a China e que "importantes anúncios" devem ser feitos, sem dar detalhes sobre datas ou aspectos das negociações.

Nesta madrugada, o Ministério do Comércio da China informou que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, discutiram, por telefone, planos de negociação sobre a batalha tarifária.