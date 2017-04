"Conversaremos sobre Coreia do Norte com a China", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que espera ter uma "ótima conversa" com Xi Jinping, presidente da China, na visita do líder asiático à Casa Branca na quinta-feira. O republicano salientou que conversará sobre "a ameaça da Coreia do Norte" durante o encontro.

Trump citou o déficit comercial de US$ 504 bilhões com a China e disse que "tem que melhorar" a questão.

O presidente americano discursa na Conferência Nacional Legislativa dos Sindicatos de Construtores da América do Norte, em Washington.

Veja Também

Comentários