Conversa com Roseann Kennedy entrevista vocalista do Biquini Cavadão

O vocalista do Biquini Cavadão, Bruno Gouveia, prepara o lançamento do livro É Impossível Esquecer Você, autobiografia que mescla as mais de três décadas de história da banda com a vida pessoal do artista. Bruno contou detalhes do projeto ao programa Conversa com Roseann Kennedy, que vai ao ar amanhã (17), às 21h15, na TV Brasil.

“Eu começo dizendo na primeira página que a vida é como um barco no meio do oceano. Ou você pega remos e começa a remar, com todas as forças do mundo, descendo ondas e tudo para chegar aonde você quer, ou você iça a vela dos barcos e deixa o vento te levar. Termino dizendo que eu segui a segunda opção”, relata o cantor.

Bruno Gouveia acredita que cada cidadão tem as rédeas do próprio destino. “Talvez o destino coloque as encruzilhadas mas as opções são nossas”, aposta o artista. Nos anos 1980, ele decidiu abandonar o curso de engenharia, quando viu que a agenda de shows obrigava-o a decidir entre as duas profissões.

A maior peça que a vida lhe pregou, porém, foi uma tragédia. Em 2011, Bruno perdeu o filho de 2 anos e 10 meses e a ex-mulher num acidente aéreo. Sobre o assunto, ele fala com resiliência e diz o que pensava à época. “Muitas pessoas passam pelo que eu passo. Às vezes com acidente, às vezes com violência, às vezes com coisas piores. É saber lidar, ter calma de entender, aceitar mais do entender, e seguir adiante”, conclui.

Bruno conta que teve dificuldades para retomar as gravações após o acidente. “Fui umas quatro vezes para o estúdio. Eu chegava lá, gravava, passava o segundo take e eu falava: não vai ser hoje. E voltava. Até um dia que eu disse estou preparando para gravar, vou colocar a emoção certa na dose certa. Porque não queria de forma alguma que o disco fosse um disco triste. A gente não podia transformar aquilo num espetáculo do meu drama pessoal.”

O disco Roda Gigante só saiu em 2013. Todas as músicas foram compostas antes do acidente e nada tinham a ver com o drama pessoal do artista, mas ele observa que todas também pareciam dizer alguma coisa. A qualidade logo foi reconhecida. A música título foi indicada ao Grammy, numa disputa com Gilberto Gil, Djavan, Caetano e Roberto Carlos.

Atualmente, Bruno viaja o país com o show As Voltas que o Mundo Dá, trabalho com tom confessional da banda e músicas que relatam, por exemplo, as histórias românticas dos componentes. “Tem gente que fala que a minha vida é um livro aberto. Nossa vida é um CD para ser ouvido”, compara.

Bruno também acabou de gravar com a banda o disco Ilustre Guerreiro, com todas as músicas em homenagem a Herbert Vianna, dos Paralamas do Sucesso. O amigo tem grande importância na história do Biquini Cavadão e foi, inclusive, quem escolheu o nome do grupo. O disco deve sair no fim do ano.