Convênios garantem descontos de até 50% em 37 instituições educacionais

?O Alô Servidor de hoje traz uma boa notícia!

Convênios celebrados pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Administração concedem descontos de até 50% nas mensalidades escolares para servidores públicos estaduais e dependentes em 37 instituições educacionais.

Na prática, as parceria englobam instituições de educação infantil, ensino fundamental, médio, ensino profissionalizante, cursos de graduação, pós-graduação, cursos para capacitação profissional, cursinhos para concursos e escolas de idiomas, tanto presenciais quanto formato a distância.

O convênio com a Faculdade Funlec-IESF assegura descontos entre 10% e 50% nas mensalidades dos cursos pós-graduação. Já o convênio assinado com a UNICESUMAR, oferece descontos de 30% para todos os cursos de graduação e pós-graduação.

Nas escolas de idiomas, os descontos são ainda maiores. Convênio com a instituição BRITISH AND AMERICAN oferece desconto de 50% nos valores das mensalidades. Convênio com o CCAA garante 30% de desconto. Já o Red Balloon oferece 20% de desconto.

Para se beneficiar dos descontos o interessado precisa comprovar vínculo com o Estado por meio de documento hábil no ato da matrícula e nas renovações. No caso de dependente, é necessário comprovar o parentesco com o servidor através de documento de identidade.

O servidor pode conferir uma listagem atualizada dos convênios com as instituições de ensino no endereço eletrônico da Escola de Governo www.escolagov.ms.gov.br ou pelo telefone 3321-6100.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)