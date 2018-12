Convênios contribuem para qualidade de vida dos servidores de MS

Campo Grande (MS) – Servidores de todo o Estado têm direto a 10% de desconto nas atividades oferecidas pelo Sesc MS. O benefício é fruto de uma parceria entre o Governo e a instituição e tem como principal objetivo incentivar a conquista da qualidade de vida.

Além das sete unidades em Campo Grande (Sesc Camilo Boni; Sesc Horto; Sesc Lageado; Morada dos Baís; Restaurante Afonso Pena, Restaurante Horto e Sesc Saúde), oferecendo atividades de educação, saúde, esporte, lazer e restaurantes, o convênio estará disponível para os servidores do interior do Estado nas unidades de Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana e Bonito.

Servidores e dependentes, poderão aderir ao Cartão Sesc na categoria Usuário Parceiro, pagando o valor de R$ 15,00 por cartão, garantindo a utilização de todos os serviços e produtos do Sesc (exceto Odontologia) com preços intermediários.

Os interessados devem procurar qualquer unidade do Sesc com os seguintes documentos: RG e CPF, último ou penúltimo holerite, comprovante de residência e foto atualizada.

Além das ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, quem possui o Cartão Sesc poderá ter descontos em empresas parceiras, como Pedro Silva Promoções com 50% de desconto, CNA Inglês definitivo com 35% de desconto no 1º módulo semestral e 15% no 2º módulo, 30% nos valores das mensalidades de graduação e pós-graduação presencial na Faculdade Unigran, 20% de desconto nos artigos ópticos da Ótica Ipanema.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)