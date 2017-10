Juntos, Governo e a Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti reativam frigorífico de peixes parado há 16 anos

Depois de 16 anos parado, um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti vai possibilitar a reativação de um frigorífico para filetagem de peixe.

O governo do Estado fará a liberação de R$ 405.800,24 de recursos do Fundo Estadual de Apoio à Industrialização – FAI/MS para compras de maquinários para operacionalização do estabelecimento. Segundo o governador MS deve se tornar um dos maiores produtores de peixe do país.

O Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck explicou que com o frigorífico, a previsão é de que sejam abatidas seis toneladas/dia de peixe, produção que espera gerar 40 empregos diretos, além de impulsionar o desenvolvimento da piscicultura de Dois Irmãos do Buriti, cidades e distritos próximos.

A indústria de Pescado Buriti já está instalada no Assentamento Paulo Freire, em Dois Irmãos do Buriti e pode possibilitar a diversificação da atividade para centenas de pequenos produtores da região.

