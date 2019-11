Convênio entre Estado e Município garante novas moradias para famílias de Bela Vista

O projeto atende famílias em situação de vulnerabilidade, onde o Estado entra com a compra dos materiais de construção e o Município com a mão de obra - Foto: Divulgação

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) assinou convênio com a Prefeitura de Bela Vista para a construção de 12 unidades habitacionais pelo Projeto de Substituição de Moradia Precária.

O extrato de convênio no valor de R$ 670.113,23, está disponível no Diário Oficial do Estado ( DOE ), desta segunda-feira (04.11).

O projeto atende famílias em situação de vulnerabilidade, onde o Estado entra com a compra dos materiais de construção e o Município com a mão de obra. As novas casas são construídas, na maioria das vezes, no mesmo local onde a família já reside.

Segundo a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, o projeto oferece uma nova perspectiva de vida para as famílias, dando a dignidade de um lar e uma melhor qualidade de vida.

Até agora já foram entregues 151 unidades habitacionais pelo projeto no Estado. Em Campo Grande 67 casas foram construídas pelos próprios beneficiários que passaram por capacitação oferecida pela Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Na Capital, a parceria com o Município resultou não só no sonho da casa própria, como também na profissionalização das famílias para o mercado de trabalho.