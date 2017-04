Convênio da Prefeitura com Cotolengo amplia atendimentos em mais de cinco vezes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai fechar convênio com a instituição Cotolengo Sul-Mato-Grossense, proporcionando o aumento nos atendimentos.

Atualmente, 55 pessoas com paralisia cerebral grave vindas de famílias carentes são atendidas na instituição. Com a parceria com a gestão municipal, cerca de 300 pessoas vão poder receber atendimento de terapia ocupacional, fisioterapia, odontologia e psicologia.

O anúncio do convênio foi repassado aos familiares e amigos da instituição durante o 3º Costelão do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, que aconteceu neste domingo (4). Também no evento, o prefeito entregou as chaves de um veículo Montana 0 km, comprado com emendas do deputado estadual Paulo Siufi no valor de R$ R$40 mil, enquanto ainda era vereador.

“Recebemos a prefeitura em situação não muito confortável, mas Jesus não nos prometeu dias bons. Ele disse: aqueles que tiverem bom ânimo vencerão até a morte. E bom animo é trabalho, é dedicação, é solidariedade, é generosidade. E isso que o dep. estadual Paulo Siufi tem feito ao Cotolengo”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

O deputado, por sua vez, agradeceu o prefeito por ter liberado a emenda parlamentar. “Quero dizer ao prefeito Marquinhos Trad obrigado ter entrado na prefeitura e já ter liberado as emendas que estavam paradas na gestão anterior. Através da emenda que fiz, ainda como vereador, posso passar a chave do Montana 0 km que vai ajudar em muito as crianças, as família, o Cotolengo, que tanto precisam do apoio público”, ressaltou.

Diretor do Cotolengo, o padre Valdeci Marcolino, ressaltou a importância dos benefícios. “O convênio vai ser muito bom porque vai nos ajudar a manter a instituição, e principalmente dar um atendimento melhor para as pessoas, e ampliar esse atendimento. Hoje atendendo 55 pessoas, vamos poder atender quase 300 pessoas”, afirmou.

Além da emenda do deputado Paulo Siufi, o prefeito agradeceu aos vereadores Betinho e Vinicius Siqueira que também garantiram recursos para a instituição.

Cotolengo Sul-Mato-Grossense

Em Campo Grande, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense atende pessoas com paralisia cerebral grave. Atualmente, pouco mais de cinquenta meninos e meninas com idades até 22 anos recebem atendimentos específicos como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, entre outros voltados para proporcionar conforto e qualidade de vida aos pequeninos.

Com a ajuda do voluntariado, eventos como o de hoje são realizados todos os meses no intuito de garantir fundos para a entidade, que se mantém unicamente de doações.

Na Capital de Mato Grosso do Sul, o Cotolengo está localizado na Rua Jamil Basmage, 996, bairro Mata do Jacinto.

Veja Também

Comentários