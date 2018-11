Convênio com a Prodent oferta plano odontológico exclusivo para servidores estaduais

Campo Grande (MS) – Para promover a política de prevenção à saúde e qualidade de vida do servidor público de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) firmou convênio com a Prodent Assistência Odontológica, que oferta plano odontológico com cobertura nacional, e planos a partir de R$ 19,80 mensais.

Presente em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, a Prodent possui 17 mil opções de atendimento em todo o país, ofertando cobertura clínica completa dentro das especialidades de clínica geral, odontopediatria, dentística, periodontia, endodontia, radiologia, cirurgia, prótese e aparelhos ortodônticos.

A ação, de acordo com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, reflete a preocupação do Governo do Estado com a atenção integral ao servidor, dentro de uma política de valorização. “A nossa política ao servidor visa o seu desenvolvimento de forma integral. Qualidade de vida é fundamental e essa parceria vai permitir que os servidores que residem também nos municípios possam ter atendimento odontológico de qualidade por um baixo custo mensal”, pontuou.

Ao aderir a um dos três planos disponíveis, o servidor terá a sua disposição pronto-socorro 24 horas, atendimento em consultório particular com hora marcada, sem limite de procedimentos, sem participação financeira, e sem carência.

De acordo com Marcelo Guerreiro, diretor de Relacionamento Corporativo da Prodent, a empresa está há 29 anos no mercado, sendo a maior operadora exclusivamente odontológica do país. “A Prodent é uma empresa consolidada que busca a plena satisfação de seus clientes”, destaca.

Para conhecer mais sobre o convênio, o servidor deve acessar o banner disponível no Portal do Servidor ou o site da Prodent, onde é possível preencher o formulário de primeiro acesso, ou baixar o app “Prodent” disponível para smartphone com sistema operacional IOS ou Android.

Informações e serviços podem ser obtidos em tempo real via aplicativo, ou pelo serviço de 08007720909. O plano pode ser adquirido por servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella