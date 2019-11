Convenção estadual reúne representantes de vistoriadoras na Capital

O evento será realizado durante todo o sábado (09), das 8h às 18h, no auditório da UEMS - Foto: Divulgação

Empresários e colaboradores das empresas de vistoria veicular de Mato Grosso do Sul participam no próximo sábado, dia 09 de novembro, da I Convenção Estadual de Vistoria Veicular, realizada pelo Detran-MS, que vai discutir o tema "Adulteração dos sinais identificadores e seus desdobramentos". O evento será realizado durante todo o sábado (09), das 8h às 18h, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de MS), em Campo Grande. A participação é gratuita.



O presidente da Assovis (Associação das Empresas de Vistoria Veicular de MS), José Renato Cantadori, afirma que a entidade estará presente no evento, assim como os representantes das empresas da Capital e do interior do Estado. "É uma excelente oportunidade para aprimorarmos nossos conhecimentos, além de poder trocar ideias e experiências com representantes dos principais órgãos de segurança pública do Estado. O tema abordado é muito importante e atinente às nossas atividades, por isso vamos participar representando a entidade e procurando aprender cada vez mais, para continuar prestando um serviço de excelência à população", afirma.

O objetivo do evento, segundo o Detran-MS, é apresentar conhecimentos na área de identificação veicular, capacitando o profissional para coibir a adulteração de sinal identificador de cada veículo.

Serão palestrantes do evento: Valdecir Figueiredo - perito judicial e presidente da Associação Catarinense de Peritos Judiciais; João Ricardo Barros Rodrigues - perito criminal do Instituto de Criminalística de Campo Grande; Antonio Fernandes dos Santos - perito criminal do Instituto de Criminalística de Campo Grande e Emerson Silva de Souza - policial rodoviário federal, integrante do Grupo de Enfrentamento às Fraudes Veiculares da PRF.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Detran-MS ou no link.