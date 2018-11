Convenção do Bate Forte promove interação entre funcionários, clientes e fornecedores

Representantes das empresas Kraft, Cargill, Reckitt Benckiser, L'Oréal, entre outras, também participaram da convenção de vendas. - Divulgação

O Bate Forte de Campo Grande, empresa do Grupo Pereira, promoveu convenção de vendas sábado (24) no Golden Class. No evento focado aos representantes, a diretoria apresentou os resultados deste ano e o planejamento de ações para 2019, além de garantir interação entre clientes, funcionários e as empresas participantes.

Luiz Moura, gerente da filial do Bate Forte em Mato Grosso do Sul, explicou que os fornecedores também ajudaram a patrocinar o evento e receberam informações para entenderem a dimensão da empresa do Grupo Pereira e sua interação com equipes de vendas. “Na convenção falamos sobre indicadores de performances, premiamos os destaques do ano de cada equipe de produtividade e realizamos entrega de prêmios aos funcionários campeões da campanha de aniversário”.

Entre 200 funcionários e 80 clientes participaram do evento, que ainda contou com espaço denominado ‘Vila’, onde os expositores puderam mostrar um pouco sobre seus produtos comercializados pelo Bate Forte. Evaldo Oliveira, gerente comercial do Café 3 Corações em Mato Grosso do Sul, foi um deles. “A empresa se sente reconhecida pela parceria com o Bate Forte ao longo dos anos. Esse evento garantiu aprendizagem e grandes oportunidades de negócios a todos”.

Para Juliano Becker, gerente regional da Heinz, empresa alimentícia americana com sede em Pittsburgh, na Pensilvânia, e famosa pelo slogan “57 Variedades” e por seu ketchup, “a convenção foi importante no sentido de estreitar as relações dos expositores com o time comercial do Bate Forte”. “Além de mostrar os produtos, pude tirar dúvidas dos vendedores no sentido de melhorar seus desempenhos e assim garantir sucesso nas vendas” emendou.

Conforme Denis Barbosa de Melo, vendedor da Unilever, multinacional britânica-neerlandesa de bens de consumo como bebidas, produtos de limpeza e higiene pessoal, “na convenção eu mostrei aos clientes o portfólio que a empresa tem e destaquei as inovações que vêm sendo empreendidas. A interação com os clientes foi enriquecedora”.

Beto Pereira, diretor-presidente do Grupo Pereira, esclareceu aos participantes do evento que o Bate Forte é uma empresa gestora de clientes e por isso precisa que seus colaboradores fiquem atentos às oportunidades. “Cada colaborador tem conquistado seu espaço na empresa e ajudado a construir uma relação de credibilidade e confiança com os clientes e fornecedores. Vocês possuem oportunidades gigantescas de negócios e estão de parabéns”, destacou.

