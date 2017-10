Controladoria participa do XIII Encontro Nacional do Conaci na cidade de Manaus

Representando a Capital, o secretário da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM), Evandro Ferreira de Viana Bandeira participa do XIII Encontro Nacional do Conaci que acontece nesta quarta e quinta-feira em Manaus (AM).

Neste ano, o encontro que reúne vários representantes de controle interno do país, terá, dentre as pautas, a integração dos controles internos como solução para governança pública no Brasil.

“Além de debater assuntos de grande relevância social, como o combate à corrupção, a ideia é promover a troca de experiência entre gestores e profissionais de diversas áreas. Todos, em busca de uma administração mais transparente e eficiente”, destaca o secretário Evandro Bandeira.

Nesta quarta-feira (4) foram abordados temas como Governo Transparente e Aberto; Governança Pública; Construção da Governança para Integração; Auditoria Interna Governamental e Contas Governamentais e Responsabilidade Fiscal.

Já para o segundo dia, os debates serão sobre: Lei das Licitações e Contratos; Sistemas de Controles Internos Municipais; Informações estratégicas para a Gestão Pública; Transparência Hacker; Ética e Integridade; e Corrigir é Mais que Punir.

O Encontro Nacional do Controle Interno é um evento técnico e que acorre anualmente, sempre em uma capital brasileira. O evento reúne profissionais, especialista e servidores públicos para debater assuntos relacionados à transparência, acesso à informação, prevenção e combate à corrupção no país.



Sobre o Conaci

Em uma sociedade que demanda atitudes cada vez mais assertivas em defesa da transparência dos gastos públicos, o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) exerce papel mobilizador de fundamental importância para criar e promover sistemas de controle para a construção de gestões públicas mais eficientes.

Atualmente, a instituição é composta por 49 membros, representantes de secretarias de controle interno, auditorias gerais e ouvidorias gerais de 27 estados, Distrito Federal, União e 19 capitais. Sua atuação se dá a partir do intercâmbio de conhecimentos, práticas e informações, possibilitando um trabalho conjunto para a formulação, implementação e avaliação de políticas nacionais de controle e gestão.

Também realiza coordenação e articulação das ações de interesse dos órgãos de controle interno.

