Controladoria-Geral do Município participa da 30ª Reunião Técnica do CONACI

30_CONACI

Representando o município de Campo Grande, o secretário-adjunto da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM), Luiz Fernando Buainain, participou da 30ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI) realizada na cidade de Aracati (CE), nos dias 28 e 29 de março.

“O Conselho exerce papel de extrema relevância, pois está focado na defesa da transparência dos gastos públicos”, ressaltou o secretário-adjunto.

Presidido pelo novo Presidente do colegiado, o Controlador Geral do Município de Belo Horizonte (CTGM-BH), Leonardo de Araújo Ferraz, o encontro iniciou os trabalhos com a apresentação dos novos titulares dos órgãos membros do Conselho e eleição entre os membros do CONACI para novos 1º e 2º Vice-Presidentes.

Por sistema de votação aberta, foram eleitos ao corpo diretivo o Auditor Geral do Estado da Bahia, Luis Augusto Peixoto Rocha como 1º Vice-Presidente e o Controlador Geral do Estado do Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Girão de Arruda como 2º Vice-Presidente.

Conforme destacou o Presidente do Conselho, Leonardo de Araújo Ferraz, a eleição da nova Diretoria foi fundamental para organizar e ajustar pontos importantes.

“Com a diretoria novamente completa, podemos definir conjuntamente as diretrizes para o futuro do colegiado, em especial porque o Planejamento Estratégico será apresentado durante a RTC” complementou Ferraz.

O secretário-adjunto da CGM, Luiz Fernando Buainain, também destacou que os assuntos discutidos durante os dois dias de evento são de grande importância para o crescimento e fortalecimento da administração pública. “Discutimos cases contendo exemplos de sistemas de controles internos focados na construção de gestões públicas eficazes. Por se tratar da primeira reunião do ano, também houve prestação de contas referente ao ano de 2018, além da apresentação do orçamento anual para 2019, tudo feito de forma objetiva e transparente”.

O Coordenador-Geral da Transparência, Arley Sandim também participou da 30ª RTC.