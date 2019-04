Controladoria-Geral do Município adere ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias

Com o objetivo de aprimorar a condução de procedimentos correcionais no âmbito do Município, a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM), aderiu ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias (PROCOR).

O secretário municipal da CGM, Luiz Afonso de Freitas Gonçalves, se reuniu na tarde desta quinta-feira (11), com o superintendente da Controladoria-Geral da União em Campo Grande, Daniel Carlos Silveira, para a assinatura do termo de adesão.

O secretário da CGM ressaltou que a parceria firmada com a União irá auxiliar a Corregedoria-Geral do Município (COGEM) no papel que a unidade já desenvolve dentro da administração pública, visto que sua função não é apenas a de apurar a responsabilidade dos servidores diante de possíveis irregularidades praticadas.

“Entre as atribuições da COGEM está à promoção de capacitações e orientações normativas, buscando sempre à prevenção aos desvios de conduta. Um servidor consciente de seus atos, dificilmente cometerá irregularidades no exercício de sua função”, destacou Luiz Afonso.

O Programa coordenado e implantado pela Corregedoria-Geral da União, busca aprimorar, fomentar e fortalecer os mecanismos de controle interno para auxiliar os órgãos e as entidades da União, dos Estados e Municípios na execução de suas atividades correcionais.

Segundo o coordenador do Núcleo de Ações de Correição da CGU em Campo Grande, Gilberto Ricardi, a adesão ao PROCOR é voluntária, mediante assinatura do Termo. Após a aceitação, as instituições parceiras recebem cursos e treinamentos, além de acesso ao sistema informatizado de processos da Corregedoria-Geral da União.

“Nosso objetivo é prestar todo o apoio necessário aos órgãos estaduais e municipais, para juntos, compartilhar experiências e melhorar nosso sistema correcional”, destaca Ricardi.

A corregedora-geral do Município, Nancy Bento, também participou da assinatura do termo de adesão e ressaltou que o PROCOR será fundamental para o crescimento da unidade.

“O Programa em si traz grandes vantagens para a gestão, principalmente com a possibilidade de compartilhar informações a nível federal de forma clara e organizada”, finaliza a corregedora.