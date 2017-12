Controladoria-Geral do Estado capacita gestores de dois municípios para monitorar despesas públicas

Treinamento contou com a participação de técnicos das prefeituras de Campo Grande e Dourados.

Campo Grande (MS) – Servidores dos dois maiores municípios de Mato Grosso do Sul – Campo Grande e Dourados – receberam a capacitação do Observatório das Despesas Públicas (ODP). O ODP é uma unidade permanente da Controladoria-Geral da União (CGU), que conta com adesão do Governo de Mato Grosso do Sul. Apoiado em tecnologia da informação, o Estado utiliza modelos de atuação e expertise desenvolvidas e utilizadas pela CGU para produzir informações com objetivo de acelerar a tomada de decisões estratégicas, monitorando os gastos públicos.

Os municípios aderiram ao projeto de expansão da Rede ODP, por meio de assinatura de Acordos de Cooperação Técnica com o Estado, para implantação do Observatório, com a finalidade de fomentar o monitoramento das despesas públicas e auxiliar a gestão com cruzamento de informações estratégicas.

Conforme o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, a metodologia consiste basicamente no controle de receitas e identificação dos pontos de fragilidade. “Nós sabemos que hoje as receitas estão estagnadas, ou seja, não tem aumentado conforme as despesas. É possível fazer essa constatação, inclusive, por meio dos balanços financeiros publicados no Portal da Transparência. Nesse sentido, entra o trabalho do observatório. Realizamos cruzamentos de informações estratégicas para auxiliar a gestão no controle de gastos e também combater focos de corrupção, por meio da identificação dos pontos de fragilidade”, explica.

Para o servidor Kleiton Viegas, o treinamento despertou maior interesse na gestão eficiente do recurso público. “Aprendi nessa oportunidade um pouco sobre o pensamento estratégico da Controladoria Geral da União, recebendo técnicas de como planejar e desenvolver o controle da despesa pública. Com essa metodologia adquirida, vai se tornar possível enxergar com mais clareza eventuais falhas no processo das despesas, contribuindo para correções e auxiliando o gestor público a tomar a melhor decisão na aplicação dos recursos públicos”.

Na avaliação do auditor-geral da prefeitura de Campo Grande, Elton Dione de Souza, a capacitação é fundamental para criação de uma rede forte e atuante. “A capacitação oferecida pela Controladoria-Geral do Estado, além de estreitar os laços entre os órgãos de controle interno, é de fundamental importância para a troca de experiência e aprimoramento das atividades desenvolvidas pela auditoria dos municípios”.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o monitoramento das receitas públicas e o controle de gastos têm sido fundamentais para que o Governo de Mato Grosso do Sul atravesse o momento de crise financeira conturbado e mantenha com as contas em dia. “Evoluímos muito na parte da transparência, saindo de uma nota 1.4 para um dez no painel da rede, e enfrentamos nesses dois anos e dez meses de gestão o não crescimento da receita nos últimos anos e a recessão econômica. E o caminho é gastar menos, com eficiência, e melhorar nas compras governamentais e contratações. Somos o Estado com a menor estrutura administrativa, mas o controle dos gastos deve ser contínuo”, finalizou.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação – Subcom

Foto: Edemir Roodrigues