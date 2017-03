Controladoria fiscaliza unidades de saúde durante feriado de Carnaval

O Secretário Adjunto da Controladoria-Geral do Município, Luciano Silva Martins, acompanhado do Auditor Geral, Elton Dione de Souza, visitou nesta segunda-feira de carnaval duas Unidades de Pronto Atendimento da Capital.

A ação teve por objetivo verificar a regularidade do serviço público, ouvir os profissionais empenhados na atividade de saúde e o cidadão que utiliza os serviços dos postos de saúde.

Unidades com grande demanda de pacientes, a UPA Coronel Antonino e Vila Almeida foram as escolhidas pela Controladoria-Geral. Durante a visita, analisou-se a qualidade do atendimento, escala de plantões médicos, bem como a estrutura e materiais disponíveis aos profissionais.

“A Controladoria-Geral do Município atende a uma determinação do prefeito Marquinhos Trad, cujo objetivo será de sempre zelar pelo bem do cidadão que utiliza-se do serviço público”, ressaltou o Secretario-Adjunto.

Luciano destacou ainda que dentre as atribuições da Controladoria-Geral do Município está o fomento às boas práticas de governança, constantes da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro, assim como no Decreto n. 13.044 de 17 de janeiro, todos deste ano.

O Auditor Geral Elton Dione de Souza ressaltou que as duas unidades são de grande importância para a saúde do município, já que atendem diversas regiões de Campo Grande.

“É preciso avaliar o atendimento, principalmente em uma área que serve como pilar para o desenvolvimento de uma cidade, essas medidas, com certeza, serão constantes”, destacou. Um relatório será elaborado e encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde.

Veja Também

Comentários