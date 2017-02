Controladoria convoca secretários e explica diretrizes para combater corrupção

A Controladoria-Geral do Município se reuniu na manhã desta sexta-feira (24), no auditório do Instituto Municipal da Previdência de Campo Grande (IMPCG), para apresentar aos secretários municipais suas diretrizes de funcionamento e mostrar a importância da entidade no combate à corrupção.

Recém criada, a Controladoria-Geral do Município cumpre meta do plano de governo do prefeito Marquinhos Trad em instituir órgãos de fiscalização e controle dos gastos públicos. A CGM foi criada pela Lei 5.793, de 3 de janeiro de 2017.

Apesar de já prevista na Constituição de 1988, como bem lembrou o secretário da Controladoria Geral do Município, Evandro Bandeira, somente nesta gestão houve a sensibilidade de implantá-la.

“O trabalho será uma atividade delicada, sensível, de fiscalização e controle interno da administração. Temos a obrigação de ajudar a prefeitura a garantir transparência e conduta ética em seus procedimentos. A Controladoria foi estruturada para auxiliar na gestão municipal”, pontuou.

O secretário-adjunto da Controladoria Geral do Município, Luciano Silva Martins, pontuou que o novo órgão fará o controle interno das atividades administrativas, executando o chamado “compliance”, um trabalho que está sendo fortalecido na iniciativa privada e agora vem ganhando espaço no setor público.

Ele lembrou ainda que caberá a Controladoria estudar o fenômeno da corrupção, que é muito amplo, e vêm desde o inicio da formação do Brasil. Para ele, para acabar com esse mal que está arraigado na nossa cultura, é preciso compreendê-lo.

“Quando Pero Vaz de Caminha se reportou ao rei de Portugal sobre tudo que havia visto por aqui, ele clamou por uma benesse ao rei, pedindo por seu genro que estava preso, que havia furtado metais preciosos de uma igreja”, citou.

O fato histórico mostra que é preciso diversas ações para acabar com a corrupção que deteriora investimentos que poderiam ir para a construção de escolas, moradias, segurança pública, saúde e etc.

“A Controladoria já estuda vários projetos para combater isso, como: a Controladoria Escola, para ensinar as crianças de forma lúdica, com incentivos, conversas, trazer todos para acabar com esse mal”, frisou.

Dados da Fiesp de 2008 apontam que a corrupção consumiu de 1,28% a 2,32% do PIB Nacional, em números isso equivale R$ 40 a R$ 70 bilhões que deixaram de ser investidos no país.

