Controlado vazamento em duto da Transpetro em Duque de Caxias

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Duque da Caxias, na Baixada Fluminense, informou que vai multar a Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) em R$ 17 milhões pelo vazamento de combustível de um duto da empresa no bairro Amapá, perto da Estrada Rio d’Ouro, no Parque Capivari. O vazamento de gacolina foi na madrugada de hoje (26) e já está controlado, informaram a prefeitura de Caxias e a Transpetro.



Agentes da Defesa Civil de Caxias permanecem no local orientando os moradores e tomando as providências necessárias para a segurança das pessoas. No momento do acidente, foram socorridas cinco pessoas. Dessas duas foram liberadas ainda no local e três encaminhadas ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes: uma menina de 10 anos, que teve queimadura em várias partes do corpo, uma funcionária da Transpetro, ferida ao tentar conter o vazamento, e um morador da área. O caso da menina é o mais grave porque ela teve pés, mãos, pernas e braços queimados.

Em nota, a Transpetro informa que foi controlado no início da tarde o vazamento de gasolina provocado por uma tentativa de furto de combustível na madrugada de hoje em Duque de Caxias. O risco de explosões foi reduzido significativamente, e a Transpetro continua monitorando toda a região. A companhia diz que está prestando toda a assistência necessária às três pessoas hospitalizadas e às famílias dos moradores do entorno. O volume vazado está sendo estimado.



Cerca de 70 profissionais da companhia estão atuando na contingência, incluindo profissionais de saúde e de meio ambiente. Entre os recursos mobilizados estão caminhões a vácuo, retroescavadeira, ambulâncias, barreiras absorventes e de contenção, um drone e uma unidade móvel de operações.



A nota acrescenta que a empresa colabora com as investigações e tem como maior preocupação a segurança das famílias, "pois intervenções criminosas nos dutos podem trazer riscos para a comunidade, como incêndios e explosões".



“A colaboração e o engajamento dos moradores vizinhos aos dutos é muito importante para minimizar o perigo que todos correm com estes atos criminosos. Eles podem entrar em contato com a Transpetro por meio do telefone 168, caso identifiquem qualquer movimentação suspeita na faixa de dutos e em terrenos próximos. A ligação é grátis e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias por semana”, conclui a Transpetro.

Aulas suspensas

A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias informou que três unidades escolares foram fechadas hoje devido ao acidente. Juntas, as unidades atendem a cerca de mil alunos.

Já a Secretaria Municipal de Saúde diz que suas unidades estão aptas a receber os pacientes vindos da região. Algumas crianças deram entrada no Hospital Infantil Ismélia da Silveira com sintomas alérgicos sem gravidade e estão em observação.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estão no local para dar apoio às ações de contenção e degradações. Foi feita também uma avaliação das causas, impactos ambientais e consequências do vazamento de combustível identificando quais os danos causados.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/tres-pessoas-sao-internadas-no-rio-vitimas-de-vazamento-de-gasolina