Contribuintes têm até dia 31 de janeiro para pagar IPVA à vista com 15% de desconto

Os condutores de Mato Grosso do Sul que possuem veículos automotores têm até o dia 31 de janeiro para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) à vista com 15 % de desconto. Quem optar por parcelar o débito em cinco vezes deve iniciar os pagamentos esse mês, também com vencimento da primeira parcela na mesa data.

Para facilitar a vida do contribuinte, a Secretaria de Fazenda (Sefaz) informa que o formulário continua sendo emitido em formato único, independente da opção de pagamento (à vista ou parcelada). Para quem optar por dividir, as datas de vencimento serão 31 de janeiro (1ª parcela), 24 de fevereiro (2ª parcela), 31 de março (3ª parcela), 28 de abril (4ª parcela) e 31 de maio (5ª e última parcela).

O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado, ficando atrás apenas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

