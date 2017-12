Contribuintes têm até este sábado para negociar dívidas com a prefeitura

IMG_4919

Muitos contribuintes estão aproveitando a extensão do prazo do Refis para terminar de vez com as dívidas com a Prefeitura. O prazo foi prorrogado até este sábado (9) e esta é a uma última chance para renegociar os débitos e colocar as contas em dia com o municipio. A Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge nº 500, estará aberta das 8 até as 16 horas.

O montador de automóveis Luscar Afonso Paiva contou que não conseguiu negociar nos primeiros prazos e a prorrogação veio em boa hora. “Ficou muito bom, porque eu não tive como resolver antes. Além disso, o pagamento também está facilitado e não pesa no orçamento”, revelou.

O pai dele devia cerca de R$ 5 mil em IPTU residencial (dos anos de 2015, 2016 e 2017) e com o desconto nos impostos o valor passou para cerca de R$ 3,2 mil, divididos em seis vezes.

Quem também aproveitou o aumento do prazo foi o professor Marcelo Koji Sakamoto. Ela contou que devia quase R$ 3,3 mil dos IPTUs de 2015 e 2016, e agora ficou R$ 2,4 mil, divididos em 12 vezes.

“Ficou muito bom, porque consegui reduzir a dívida e ainda parcela em 12 parcelas. Ficou bem facilitado”, disse.

O secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, ressaltou que esta será a última chance para o contribuinte aproveitar as condições para renegociar as dívidas com o município.

“Neste ano de 2017, as condições estão mais atraentes. Estendemos o prazo para dar mais uma chance para quem ainda não conseguiu aderir ao Refis. É hora de aproveitar as condições, que inclusive, são maiores que oferecidas no ano passado, já que não havia desconto sobre a correção monetária”, destacou Pedrossian.

Prorrogação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram no dia 30 de novembro, em regime de urgência, durante a sessão ordinária na Casa das Leis, o Projeto de Lei Complementar nº 558/17, de autoria de todos os parlamentares, que ampliou em nove dias o prazo do Refis. O PLC foi sancionado no mesmo dia pelo prefeito Marquinhos Trad.

Nesta etapa do programa, a prefeitura oferece desconto de 85% nos juros e na correção monetária no pagamento à vista e 75% nas multas, das dívidas tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.

Mais de 40 mil pessoas já procuraram a Prefeitura para assegurar o desconto. A meta é arrecadar R$ 38 milhões.

Para melhorar o atendimento e dar mais conforto ao usuário, cinquenta atendentes estarão à disposição, inclusive com caixas disponíveis no local, para recebimento dos tributos.