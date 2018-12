Contribuintes recebem prêmios do último sorteio do IPTU 2018

O prefeito Marquinhos Trad entregou os prêmios - Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad entregou nesta sexta-feira (14) os últimos prêmios do concurso “IPTU Dá Prêmio”, cujo sorteio aconteceu no mês de outubro. Foram entregues oito prêmios nesta manhã, de um total de 25 equivalentes aos três sorteios (15 de junho, 15 de agosto e 15 de outubro). A entrega contou com a presença do secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto.

Animado e com a chave do veículo Renalt Kwid 0 km em mãos, o comerciante Arnaldo Kiyomura Luft conta que no início não acreditou que havia ganhado um carro, mas que ficou animado com a premiação e vai continuar pagando o tributo em dia.

“Quando o prefeito ligou em casa para contar que fomos sorteados, meu filho atendeu e achou que fosse trote. Mas no fim a gente viu que era verdade e estamos aqui hoje recebendo esse prêmio, o que nos alegra muito. Vale muito a pena pagar os impostos em dia: ganha o contribuinte que concorre a prêmios e ganha a cidade”, disse o contribuinte, de 63 anos, que mora com a família no Bairro Giocondo Orsi.

Ganhador de uma motocicleta Yamaha 0 km, o aposentado Ivanor José Peruzza, 62 anos, disse que pagar o IPTU em dia só faz bem para a cidade.

Recebi um telefonema numa segunda-feira e era o prefeito, me contando que eu ganhei uma motocicleta. Aquela notícia me fez ganhar a semana de tanta alegria. Esse incentivo tem que ser mantido já que motiva a gente a não atrasar o imposto e garante dinheiro para a prefeitura realizar as melhorias na nossa cidade. Todo mundo ganha!”, disse o contribuinte, que mora no Centro da Capital.

Além do carro e a motocicleta, o evento desta manhã, na Central de Atendimento ao Cidadão “William Maksoud Filho”, serviu para entrega de três aparelhos de ar-condicionado e três aparelhos de televisão LED. O aposentado Edevaldo Rodrigues, que recebeu um dos prêmios, disse que se sente feliz, mas que o maior presente que a cidade recebe é ver tudo acontecendo dentro da normalidade.

“A atual administração devolveu a normalidade a nossa cidade. Pagar o imposto em dia é dever do contribuinte, mas claro que é muito bom receber esse incentivo. Porém, na minha visão, o maior presente é ver a prefeitura garantir que as coisas caminhem dentro do esperado, o que felizmente voltou a acontecer na nossa cidade”, disse o contribuinte, que mora no Bairro Vila Sobrinho.

Em sua fala, o prefeito Marquinhos Trad agradeceu aos contribuintes que optam pela pontualidade para com o pagamento de seus tributos e pela confiança na administração municipal para aplicar esse recurso, que é utilizado integralmente para manter a cidade em ordem.

“Sei que muitos contribuintes recolhem seus impostos com muita dificuldade e, neste sentido, se tornam ainda mais valorosos para a nossa cidade que tem, assegurada, através desses valores, recursos para investimento na sua manutenção. Agradeço a cada contribuinte que nos ajuda a manter a nossa cidade. Nós precisamos de vocês e vamos continuar nos esforçando para honrar essa confiança”, disse o chefe do Executivo Municipal.

Sobre o IPTU Dá Prêmios: O concurso tem como objetivo a distribuição de prêmios aos contribuintes, mediante sorteios autorizados conforme disposto na Lei Federal n. 5.768/71, no Decreto Federal n. 70.951/72 e no Parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 2.977, de 17 de agosto de 1993.

Pode participar do “IPTU Dá Prêmios”, toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial, doravante denominado participante, que:

receber a conta do IPTU na cor AZUL, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria;

receber a conta do IPTU na cor AMARELA, regularizar até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida ativa, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

O preenchimento do cupom para sorteio deverá ser efetuado de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e o telefone do participante. O cupom sorteado não retornará a urna para concorrer nos demais sorteios referentes à campanha do ano vigente.

O participante deverá, obrigatoriamente, preencher o cupom, com o nome e CPF do proprietário do imóvel. O cupom devidamente preenchido deverá ser depositado em uma das urnas instaladas nos seguintes locais: Paço Municipal; CAC – Central de Atendimento ao Cidadão; outros locais a serem definidos pela Comissão Organizadora.

Neste ano de 2018, os participantes do concurso “IPTU Dá Prêmios” concorreram a 25 (vinte e cinco) prêmios, sendo 1(um) prêmio extra, assim distribuídos:1 viagem all inclusive para Costa do Sauípe/BA com direito a 01(um) acompanhante all inclusive; 03 Automóveis 0 km; 03 Motocicletas 0 Km; 09 televisores; 09 aparelhos de ar condicionado.

O prazo para entrega dos prêmios aos participantes sorteados é de, no máximo, 60 (sessenta) dias após a realização do sorteio.