Contribuintes que tiveram problema têm até o dia 15 para pagar IPTU sem multa

Os contribuintes de Campo Grande que não conseguiram pagar a quarta parcela do IPTU/2019 com desconto de 5% na última sexta-feira (10), podem efetuar o pagamento até esta quarta-feira (15), sem multa.

Este pagamento é para os contribuintes que optaram para o parcelamento em 10 vezes. O desconto será concedido por parcela, desde que quitada até a data de seu vencimento.

De acordo com o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, Sérgio Padovan, alguns boletos foram emitidos com vencimento para o dia 11, um dia após o prazo. Com isso, os contribuintes que tentaram pagar a conta nesta segunda-feira (13), não tiveram o pagamento efetivado.

A orientação é que o contribuinte que não conseguiu realizar o pagamento por conta do erro no sistema emita um novo boleto via internet ou presencialmente na Central de Atendimento até esta quarta-feira (15), sem multa.

A Central de Atendimento fica localizada na Rua Arthur Jorge, nº 500, ao lado do Paço Municipal, e funciona das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço.