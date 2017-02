Contribuintes podem emitir guias para pagamento do IPTU/2017 pela internet

Pelo site é possível emitir as guias já com o desconto de 5% para os parcelamentos / Arquivo

As guias para recolhimento do IPTU/2017 estão sendo emitidas pela internet. Para ter acesso o contribuinte deve acessar o site http://www.capital.ms.gov.br/iptu/ , ir até o ícone emissão de guias e informar seu Número de Inscrição Municipal para ter acesso às informações sobre débitos imobiliários relativos.

Com o serviço de emissão de guias pelo site da Prefeitura, o contribuinte pode recolher o IPTU/2017 em qualquer agência bancária credenciada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, evitando filas. Pelo site é possível emitir as guias já com o desconto de 5% para os parcelamentos em até 10 vezes.

Quem pagar o IPTU até o dia 10 de fevereiro terá 10% de desconto. Já os que optarem pelo pagamento parcelado em 10 vezes terá 5% de desconto. A Prefeitura também oferece desconto para os contribuintes em dívida, que podem aderir ao Refis (Programa de Conciliação Fiscal).

O Programa de Conciliação Fiscal (Refis) também vence no dia 10. Com ele o contribuinte tem desconto de 90% nos juros de mora e 75% nas multas no pagamento à vista. Para o pagamento parcelado (em até 5 vezes), há redução de 75% dos juros de mora e 50% das multas.

Para ter acesso ao desconto o contribuinte precisa ir até a Central Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, 500, Centro.

