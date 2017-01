Contribuintes lotam prefeitura de Campo Grande para pagar IPTU

Contribuintes lotam a Central de Atendimento ao Cidadão, na Prefeitura de Campo Grande, nesta terça-feira (10), último dia para pagar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), com 20% de desconto.

O pagamento pode se feito nas agências bancárias credenciadas ou na Central do Cidadão. O desconto vale para quitação à vista e o contribuinte precisa estar regular com a prefeitura, sem débitos passados.

“Eu vou fazer o parcelamento e já vou pagar o IPTU de 2017, com desconto de 20%. Vai ajudar bastante” explica o contabilista Joaquim Angelo Souza.

Quem perder este prazo e fizer o pagamento até o dia 10 de fevereiro terá 10% de desconto. Os pagamentos parcelados em 10 vezes terão 5% de desconto.

“Eu vim fazer uma renegociação de dois anos atrasados. A gente nem está atrás do desconto, nós estamos atrás de ficar certo, pra poder seguir. Nós vamos ver o que dá pra pagar e o que dá parcelar, negociar” afirma a salgadeira Notilde Medeiros.

Prazo prorrogado

A prefeitura também oferece desconto para os contribuintes quitarem os débitos fiscais atrasados. O contribuinte tem até o dia 10 de fevereiro para saldar as dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviço) ou multas (exceção para multa de trânsito) na Central do IPTU.

O Programa de Conciliação Fiscal (Refis) continua com as mesmas condições de anos anteriores, com desconto de 90% nos juros de mora e 75% nas multas no pagamento à vista. Para o pagamento parcelado (em até 5 vezes), haverá redução dos 75% dos juros de mora e 50% das multas.

Serviço:

A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, 500, Centro. O atendimento é das 8h às 16h.

