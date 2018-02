Contribuinte já pode imprimir carnê do IPTU pela internet para aproveitar 20% de desconto

Este novo carnê está sem a taxa do lixo, que será cobrada em boleto separado, a partir do mês de abril - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande já está encaminhando os novos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que garantem desconto de até 20% para quem efetuar o pagamento até o dia 23 de fevereiro.

O contribuinte pode esperar os carnês, que já estão sendo encaminhados, ou imprimi-los pela internet, acessando pelo site da Prefeitura de Campo Grande, no endereço: www.campogrande.ms.gov.br.

A Prefeitura ampliou de 10 de janeiro para 23 de fevereiro o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano com desconto de 20%. Este novo carnê está sem a taxa do lixo, que será cobrada em boleto separado, a partir do mês de abril.