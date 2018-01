Contribuinte com débito de IPVA tem última chance para quitar tributo e evitar dívida ativa

Nesta quarta-feira (31), o Governo do Estado divulgou a relação de pessoas que têm débitos em aberto de IPVA - Foto: Chico Ribeiro

Contribuintes com débitos de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) dos anos 2017, 2016 e anteriores têm a última chance de quitar as dívidas relacionadas ao tributo estadual e não entrar em dívida ativa.

Nesta quarta-feira (31), o Governo do Estado divulgou a relação de pessoas que têm débitos em aberto de IPVA. Conforme a publicação em Diário Oficial, os contribuintes têm cinco dias, contados a partir de hoje, para quitar os tributos e evitar inscrição em dívida ativa e protesto extrajudicial.

Quem tem o nome inscrito em dívida ativa com o Estado sofre restrição de créditos no mercado em geral. A pessoa também tem dificuldade em vender o veículo, pois não é possível licenciar ou transferir a propriedade de carros e motocicletas com documentos atrasados.

Os interessados no pagamento do imposto devido poderão acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) ou comparecer nos endereços físicos das Agências Fazendárias. Confira abaixo as localidades por município.