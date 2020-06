Contrato entre Prefeitura e Caixa vai recapear Duque de Caxias e asfaltar Jardim Centenário

O maior investimento, R$ 9.886.531,01, será o recapeamento de um trecho de 9, 9 quilômetros - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande vai assinar na próxima semana contrato com a Caixa Econômica Federal para a liberação de quase R$ 20 milhões, recurso de emendas parlamentares alocado na Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). Os projetos foram cadastrados na virada do ano e agora toda a documentação ficou pronta para a assinatura dos contratos junto à Caixa Econômica, elaboração dos projetos executivos e lançamento das licitações.

O maior investimento, R$ 9.886.531,01, será o recapeamento de um trecho de 9, 9 quilômetros (quase 19 quilômetros considerando as duas pistas) da Avenida Duque de Caxias e o seu prolongamento, após o viaduto sobre os trilhos, a Avenida Solon Padilha. É uma das entradas da cidade, a que dá acesso a BR-262 , ao macro-anel e ao núcleo industrial de Indubrasil.

O asfalto existente foi feito há 20 anos, quando a avenida foi duplicada, está desgastado, ao ponte de existir trechos em que o pavimento começa a se soltar, muito em função também de receber um tráfego intenso de caminhões, carretas.

Outra parcela dos recursos, R$ 5,5 milhões, vai garantir a pavimentação do Jardim Centenário, bairro na região urbana do Anhanduizinho. O projeto prevê a execução de 4,8 quilômetros de asfalto no bairro localizado na saída para Sidrolândia. Serão pavimentadas as Ruas Itabarito, Xanxere, Baliza, Caxiuana, Limão, Barra da Corda, José da Silva, Regeneração, Seis de Outubro, Granada, Ribeirão das Neves,Morro do Chapéu e Moçambique.

Já a construção de 4 pontes de concreto na zona rural vão exigir investimento de R$ 4.4 milhões.