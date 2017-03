Contrários à reforma da previdência dormem em frente à casa de Marun

Manifestantes prometem continuar no local até domingo (19) / Divulgação

Manifestantes que são contra a reforma da Previdência dormiram de quarta (15) para quinta-feira (16), em frente ao condomínio do deputado federal Carlos Marun (PMDB), em Campo Grande. O parlamentar é presidente da comissão que vai analisar o texto da reforma em Brasília.

No local foram montadas tendas, barracas e banheiros químicos. Os manifestantes pretendem permanecer no local até domingo (19).

Marun, que está em Brasília, divulgou um vídeo contrário ao acampamento. Segundo ele, a situação traz constrangimentos a mulher, ao filho dele e aos vizinhos. Ele diz que essa pressão popular não deve mudar a opinião dele sobre a reforma da previdência.

Representantes do centro comercial em frente ao condomínio onde os manifestantes estão acampados disseram que os comerciantes do local entendem a manifestação que ela é válida, porém está ocupando um local particular e estudam quais medidas serão tomadas.

