Contra lixo e falta de educação, dono de terreno põe placa de porco

Cansado de limpar entulho jogado por vizinhos, o dono de um terreno de Campo Grande colocou uma placa com mensagem direcionada a quem joga lixo no local. "Olha a cara de quem joga lixo aqui", diz o recado seguido da imagem de um porco. O terreno é propriedade particular e fica na rua Frutuoso Barbosa, entre as ruas do Seminário e Muriaé, no bairro São Francisco.

A reportagem esteve no local na segunda-feira (23) de manhã a procura do proprietário que teve a boa ideia, mas os vizinhos não souberam informar quem é a pessoa. Moradora do bairro há quase meio século, a aposentada Alba Ferreira da Silva disse que gostou da ideia.

"Se eu pudesse, colocava essa placa na rua toda, no bairro toda, até dentro de casa na pia da cozinha pra ver se as pessoas ajudam a manter as coisas limpas", ressaltou. Ela comentou que o terreno é cercado há bastante tempo, mas, mesmo assim, muitos ainda jogam lixo.

Vizinho ao terreno, Fábio Medeiros conta que o lote pertencia a um parente dele, mas que recentemente foi vendido para uma imobiliária que ele desconhece. "O problema aqui não é o mato alto, é o lixo que as pessoas vêm e jogam. Até na frente da minha casa jogam e vão embora", ressaltou.

O problema de terreno sujo é bastante comum no bairro. Na mesma região, uma quadra abaixo, outro morador também colocou uma placa pedindo para não sujar a calçada. "Se não for limpar, não suje", diz a mensagem, que é ignorada por muita gente.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que a Semadur faz vistorias nos bairros da capital e notifica proprietários dos lotes ou imóveis sujos. Os responsáveis pelo terreno têm prazo de 15 dias para fazer a limpeza e, em caso de descumprimento, é autuado e recebe multa que varia entre R$ 2.187,00 e R$ 8.748,00.

Ainda conforme a administração municipal, em 2016 foram notificados 12.061 proprietários por falta de limpeza em lotes urbanos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156, de forma anônima.

Veja Também

Comentários