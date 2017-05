Contra falsificações, carteiras de habilitação passam a ter QR Code

A tecnologia usada para a carteira de motorista mudou. Desde o dia 1º de maio, novas carteiras trazem um QR Code para aumentar a segurança e tentar reduzir o número de falsificações. O sistema traz, além da foto do titular do documento, seus dados biométricos.

A informação extra é considerada essencial para tentar inibir a principal forma de fraude. De acordo com Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a maior parte das adulterações é feita apenas com a mudança da foto e manutenção dos demais dados do condutor.

Com o novo sistema, dados de motoristas podem ser acessados pela leitura do código. O diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, explicou que motoristas não precisam trocar agora a Carteira Nacional de Habilitação.

A substituição será feita no momento em que o motorista tiver de renovar o documento. "Em cinco anos, todas as carteiras estarão com a nova tecnologia."

Vicenzi afirmou que a nova tecnologia não deve provocar aumento das taxas, fixadas pelos governos estaduais.

