Contra a violência doméstica, prefeitura apoia TJ e participa da Caminhada da Paz

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Município de Campo Grande, participa na próxima sexta-feira (28) da Caminhada da Paz – Mulher Brasileira. A saída está programada para às 16 horas, com concentração e saída na Rua da Paz, em frente ao Fórum de Campo Grande, seguindo pela Rua Dom Aquino até a Rua 14 de Julho, com encerramento e concentração final no Centro Integrado de Justiça, situado na Rua 7 de Setembro.

A caminhada objetiva dar visibilidade ao combate à violência doméstica. Segundo informações do Tribunal de Justiça, que promove o evento, 52% das mulheres agredidas ainda não denunciam. “Se elas não denunciam é porque nós precisamos falar muito ainda sobre essa violência. A caminhada é para chamar atenção, para dar visibilidade, dizer que nós não queremos mais e não podemos mais deixar isso acontecer. As nossas filhas, as nossas mães, as nossas irmãs não merecem um mundo assim”, pontuou a juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Jacqueline Machado.

Emendando a fala da magistrada, a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Carla Stephanini, lembrou que o custo desta violência é muito caro não só para as mulheres que a sofrem, como para toda a sociedade. “Articulamos com as demais secretarias, especialmente aquelas que fazem a interface com essa política que é a educação, a saúde, a assistência social e a segurança pública, no sentido de contribuirmos para dar visibilidade ao fenômeno da violência praticado contra as mulheres e as nefastas consequências para elas, para as famílias e para toda a sociedade”, frisou.

Stephanini elogiou a iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e reafirmou a parceria firmada. “Enaltecemos a iniciativa do poder judiciário. Esta é a segunda caminhada e percebemos que ela cresce nos apoios e participações. Efetivamente entrou para um calendário de atividades que chamam a atenção do enfrentamento da violência contra a mulher”, afirmou.

Além da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, participam do evento a a Subsecretaria de Políticas para Mulheres do Governo de MS, a Coordenadoria Estadual da Mulher, o TRE/MS, o Centro Integrado de Justiça e do Fórum de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS, o Tribunal de Contas do Estado, Uniderp, UFMS, UCDB, NEVID e Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, MP 47ª Promotoria, ICF – Internacional Coach Federation – Chapter MS, Delegacia Geral da Polícia Civil, Agetran, Assembleia Legislativa, Assomasul, Ordem dos Advogados do Brasil/MS, Constelação Sistêmica Familiar – IAP, Casa da Mulher Brasileira, Fórum de Cultura de Campo Grande, Rádio Capital e TVE.

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira está situada na Rua Brasília, s/nº, Jardim Imá, em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Para informações ligue (67) 3304-7559 e o disque-denúncia é pelo número 180, com ligação gratuita e garantia de anonimato.

Veja Também

Comentários