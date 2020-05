Contra à Covid-19, prefeitura realiza desinfecção nas principais ruas do Leblon

(Foto: Karine Matos)

A Prefeitura de Campo Grande continua com as medidas preventivas contra o contágio da Codiv-19. Nesta quinta-feira (19), em três etapas descontaminou as Ruas Albert Sabin, Manoel Joaquim de Moraes, Rua Clineu da Costa Moraes e o entorno da Unidade de Pronto Atendimento (UPA Leblon)

Os trabalhos envolvem 11 funcionários da Sisep e chegará às sete regiões de Campo Grande percorrendo diversos bairros. São utilizados dois caminhões pipas, cada um com capacidade para 25 mil litros de água e hipoclorito de sódio em cada ação.

Para a execução dos serviços, uma hora antes, a equipe de sinalização de trânsito da Prefeitura fez orientações aos munícipes e orientou para a retirada dos veículos e também sobre o horário da ação de desinfecção que aconteceu às 19 horas.

A Guarda Civil Municipal informou sobre o trabalho que a Prefeitura realizou nas ruas, no momento anterior a ocorrência da ação.

A Prefeitura de Campo Grande continua fazendo os trabalhos de combate ao covid-19 com a desinfecção das ruas. Os bairros considerados os mais populosos como Moreninha, Aero Rancho os 9 terminais de transporte coletivo com a ajuda da Águas Guarirobas, Rua 14 de Julho e 9 Feiras, com apoio de Militares da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro.