Continuam abertas inscrições para mestrado e doutorado em Recursos Naturais

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para processo seletivo do programa de Pós-Graduação, nível doutorado e mestrado. As vagas são para aluno regular na área de Recursos Naturais, com ingresso no ano de 2019, no município de Dourados.

O objetivo da formação em Recursos Naturais é capacitar profissionais com conhecimento interdisciplinar, que contribuam para o desenvolvimento regional, principalmente, na exploração responsável dos biomas Cerrado e Pantanal. Serão oferecidas três linhas de pesquisa.

Para participar do processo seletivo do doutorado é preciso ser graduado nas seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências e Tecnologia dos Alimentos, Farmácia/Bioquímica ou Biomedicina. É necessário possuir título de mestre ou estar cursando o último semestre do curso de mestrado, desde que sua defesa de dissertação aconteça antes da data da matrícula. O Programa oferece oito vagas.

Para o mestrado, o candidato precisa ser graduado em Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências e Tecnologia dos Alimentos, Farmácia/Bioquímica ou Biomedicina. Também poderão inscrever-se alunos do último semestre do curso de graduação, desde que sua colação de grau aconteça antes da data da matrícula prevista. São 15 vagas ofertadas.

As inscrições para os dois processos seletivos começaram dia 4 de setembro e vão até o dia 28 de setembro, devendo ser feitas diretamente na Cidade Universitária de Dourados. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.

Os editais foram publicados na edição 9.734 de hoje do Diário Oficial do Estado.

Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo