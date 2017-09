Continua internado menino baleado em tentativa de assalto a carro forte no Rio

Permanece estável, sob observação, no Hospital Municipal Pedro II, o menino de 7 anos baleado na coxa durante tentativa de assalto a um carro forte que levava dinheiro para abastecer os caixas de supermercado na Avenida Padre Guilherme Decaminada, ontem (12), em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Outras 4 pessoas também ficaram feridas, e já receberam alta do hospital, incluindo a mãe da criança, Carla Souza Ferreira, de 33 anos, atingida por dois tiros na coxa.

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens armados anunciaram o assalto e houve troca de tiros com os seguranças da empresa de transporte de valores, que tinham acabado de entrar no estabelecimento.

O 27º Batalhão da PM foi acionado e agentes realizaram buscas na região, mas nenhum dos homens envolvidos no crime foi localizado.

