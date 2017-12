Polícia Militar Rodoviária proíbe tráfego de veículos pesados na MS-141

O engenheiro chefe da 7ª Regional da Agesul, sediada em Naviraí, Stefano Andrade de Brida, disse que uma equipe está indo ao local duas vezes ao dia para verificar se não houve novos desmoronamentos - Divulgação

Com a previsão de chuva na região até o próximo sábado, a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) e a Polícia Militar Rodoviária (PMR) estão monitorando o trecho do km 28 da rodovia MS-141, que teve parte da pista desmoronada no último fim de semana. A empresa que vai fazer a recuperação da rodovia já montou o canteiro de obras e só espera a melhoria das condições climáticas para iniciar os trabalhos.

O engenheiro chefe da 7ª Regional da Agesul, sediada em Naviraí, Stefano Andrade de Brida, disse que uma equipe está indo ao local duas vezes ao dia para verificar se não houve novos desmoronamentos. Segundo ele, continua chovendo na região. A precipitação é fraca, mas constante, o que impede que seja iniciada a obra de recuperação da pista que desmoronou por conta rompimento da tubulação de um córrego.

Para evitar maior comprometimento da pista, a PMR proibiu o tráfego de veículos pesados. Os policiais militares estão na saída de Ivinhema orientando os motoristas, de que a passagem no trecho em que uma das pistas está interditada só está liberada para carros de passeio e motos.

Outra rodovia da região que teve problemas com a chuva foi a MS-295, km 45, em Eldorado. Houve um desmoronamento que atingiu o acostamento, e o problema já foi solucionado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de ocorrência de chuvas intensas (de 20 a 30 milímetros por hora) no Sul do Estado nos próximos dias.