Contação no Sesc Dourados leva a criançada a refletir sobre o que pode e o que não pode

Nesta semana a contação do Sesc Dourados vai colocar a criançada para refletir. A atividade é gratuita e será na quarta-feira, 21 e na sexta-feira, 23, às 19 horas. O tema desta semana é “A Gente pode… A Gente Não Pode… com 5 ou 6 anos”, de Anna Claudia Ramos.

O que não pode, pode? Ou o que pode não pode? O que hoje não pode ser, pode ser possível depois. O depois pode demorar… mas, pode vir logo também. Em qualquer idade a gente pode e não pode fazer um monte de coisas…

As histórias infantis têm papel fundamental na formação do indivíduo tornando-o criativo, crítico e capaz de tomar decisões com possibilidades infinitamente maiores de se tornar um leitor assíduo, além de ser um instrumento de diversão garantida para as crianças e adultos.

Serviço – O Sesc Dourados está localizado na Rua Toshinobu Katayama, 178 – Centro. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3410-0700. Acompanhe a programação no site sesc.ms