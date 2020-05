Consumidores vão priorizar atendimento e medidas sanitárias em Dia dos Namorados

A pesquisa divulgada pelas entidades mostra que neste ano, a data movimentará um montante 43% menor que em 2019 - Foto: Divulgação/Assessoria

Para o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, dois fatores serão decisivos para os consumidores: o atendimento e as medidas sanitárias adotadas pela empresa para prevenção ao novo coronavírus. É o que aponta levantamento divulgado na segunda-feira (25) pelo Sebrae/MS e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS).



Conforme o estudo, 49% dos entrevistados disseram que consideram “muito importante” o atendimento; já 20% destacaram a adoção das medidas sanitárias. Para a analista do Sebrae/MS, Vanessa Schmidt, os empresários devem se atentar a estes pontos. “O empresário deve comunicar ao cliente o que está sendo feito para garantir a segurança, tanto nas lojas físicas quanto para os produtos que vão ser entregues à distância ou na prestação de serviços”.



A pesquisa divulgada pelas entidades mostra que neste ano, a data movimentará um montante 43% menor que em 2019. Além das quedas no consumo por conta da pandemia, o resultado está relacionado ao aumento do número de solteiros e às indecisões sobre o que comprar. A estimativa é que a data injete R$ 100,61 milhões na economia do Estado, sendo R$ 72,62 milhões em presentes e R$ 27,99 milhões para comemorações.



Segundo a economista do IPF-MS, Daniela Dias, o índice de pessoas que disseram estar solteiras é de 34%, 12 pontos percentuais acima de 2019. Dos que estão namorando, 62% informaram que vão comemorar a data, mas apenas 20% pretendem ter algum tipo de gasto. “O percentual de pessoas que pretende comprar pela internet cresceu bastante, já era alto, mas observamos um aumento: 25% dos entrevistados vão comprar o presente desta forma”, disse.



A orientação é que os estabelecimentos invistam na experiência do cliente, principalmente os do ramo da Gastronomia. “É importante que o comerciante esteja atento: mesmo que o cliente não vá ao estabelecimento – já que muitos vão comemorar em casa – que personalize a entrega, seja com uma embalagem especial, algo que marque a data. Mesmo à distância, é preciso proporcionar uma experiência para o cliente”, complementa Vanessa Schmidt.



Presentes

Entre as preferências dos consumidores, a maioria irá optar pela compra de perfumes, roupas, cestas com flores ou chocolates. A maioria (68%) irá pagar à vista, com dinheiro ou no débito. Para a economista Vanessa Schmidt, pode ser uma oportunidade para o comerciante. “O empresário deve aproveitar o momento para capital de giro, já que muitos clientes pretendem pagar à vista”.



A pesquisa “Dia dos Namorados: Intenção de consumo e comemoração dos residentes de Mato Grosso do Sul” ouviu 1.688 pessoas entre os dias 04 e 18 de maio e contempla os municípios de Bonito, Campo Grande, Corumbá/Ladário, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.