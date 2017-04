A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem (4) a redução nas tarifas dos consumidores atendidos pela concessionária Energisa Mato Grosso do Sul (EMS). Os novos percentuais entram em vigor a partir do próximo sábado (8). A empresa atende 993 mil unidades consumidoras localizadas em 73 municípios do Estado.

