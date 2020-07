Consultoria Indústria Segura está com inscrições abertas para setor industrial

Ao cumprir todos os requisitos da consultoria de biossegurança, o empresário da indústria recebe uma certificação digital - (Foto: Shutterstock)

Estão abertas as inscrições para as micro e pequenas indústrias de Mato Grosso do Sul participarem da consultoria gratuita Indústria Segura. A iniciativa capacita o empresário nas boas práticas de biossegurança, visando deixar o estabelecimento dentro dos padrões dos protocolos de segurança, com melhores condições de trabalho e garantindo o desenvolvimento do setor.



A consultoria Indústria Segura é uma parceria entre Sebrae/MS e o Sistema Fiems, por meio do Sesi/MS. Ela é uma das ações do programa Sebrae Orienta, lançado pela instituição em março para fornecer as ferramentas necessárias para os empresários superarem a crise econômica relacionada à pandemia de novo coronavírus (Covid-19).



Nesta consultoria com foco na indústria, os inscritos terão acesso a um protocolo de segurança que garante a segurança da rotina de trabalho, adequação e cuidados com as pessoas, seguindo resoluções preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A consultoria também fornece uma certificação do Sesi explicitando o percentual dos requisitos que estão em conformidade e uma recertificação na indústria a cada 30 dias, até dezembro de 2020.



“É uma oportunidade para a indústria, queremos incentivar o setor a estar preparado para esse enfrentamento da Covid-19, prezando pela proteção e saúde de colaboradores, clientes e fornecedores, reduzindo o risco de contágio, e de forma ampla, mostrando que temos uma indústria segura em Mato Grosso do Sul”, afirma a analista do Sebrae/MS, Luciene Mattos.



Certificação e Inscrições

Ao cumprir todos os requisitos da consultoria, o empresário da indústria recebe uma certificação digital, comprovando para os clientes e colaboradores que é um estabelecimento seguro e realizou 100% dos procedimentos da consultoria de biossegurança.



A consultoria Indústria Segura tem duração de 10 horas e é gratuita para micro e pequenas indústrias, custeada via Sebraetec. Os interessados devem se inscrever de forma on-line, no site do programa Sebrae Orienta: orienta.ms.sebrae.com.br.