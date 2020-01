Consultoria finaliza primeira etapa para identificar atrativos para Rua 14 de Julho

O Place Branding, um conceito que trabalha a questão de identificar a vocação do lugar, está sendo desenvolvido pela empresa Place For Us, primeira especializada no assunto no país - Foto: Divulgação

Depois de uma semana de muita conversa, terminou nesta quarta-feira (29), a primeira etapa da consultoria de Place Branding contratada pelo Sebrae como parte do Reviva Campo Grande. Foram realizadas 21 oficinas de cocriação e, nelas, ouvidos grupos específicos como mulheres, lideranças, estudantes, jovens, adultos, crianças, pessoas com deficiência, comerciantes, moradores da 14 e imediações, representantes dos segmentos de lazer e entretenimento, turismo, inovação, trabalhadores do Mercado Municipal, do Camelódromo e da Feira Central.

Na oficina das crianças, por exemplo, cada uma desenhou como seria a 14 de Julho ideal. Surgiram ideias desde parede de escalada até roda gigante e espaço com brinquedos. Outra metodologia usada foi a LEGO, que permite, de uma forma lúdica, trabalhar as percepções sobre o espaço. O engajamento comunitário também foi direto para a rua 14 de Julho onde foram distribuídos post its para quem passava por lá e colhidas da população, sugestões do que pode ser levado para a via. Entre elas, sinalização turística na escala dos pedestres, espaço kids, extensão do horário de funcionamento do comércio, atividades culturais, restaurantes e a proibição permanente do trânsito de carros.

O Place Branding, um conceito que trabalha a questão de identificar a vocação do lugar, está sendo desenvolvido pela empresa Place For Us, primeira especializada no assunto no país.

“A próxima etapa é a abertura da plataforma digital, com um site onde será possível colher as informações não mais dos grupos de interesse e dos usuários da rua, mas da cidade como um todo”, informa o consultor Caio Esteves. Ele explica que as pessoas poderão responder à pergunta sobre “como transformar a 14 em uma via mais vibrante”, durante o período de um mês. Também será lançado o Facebook e o Instagram do projeto intitulado “VIVA 14”, para colher sugestões para movimentar o centro da cidade. Após isso, será feito um relatório com diretrizes, sugestões e recomendações de uso para a 14 de julho.