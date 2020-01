Consultoria do Reviva Campo Grande vai para a rua ouvir a população

Entre as sugestões está a ampliação do número de empreendimentos gastronômicos, transformando a rua no período noturno em um corredor gastronômico - Foto: Divulgação

Após a inauguração da rua 14 de Julho toda repaginada, a Prefeitura, através do Programa Reviva Campo Grande, dá continuidade ao processo de atendimento aos comerciantes e de atração de melhorias para a via. Sendo assim, a partir dessa semana, em conjunto com o Sebrae, o Reviva está aplicando uma consultoria com um conceito moderno e abrangente, o Place Branding.

Com a expertise da Places for Us, primeira consultoria especializada em Place Branding do Brasil, a proposta é ouvir cada segmento da população, em grupos específicos como o das mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, turismo, lazer, lideranças, comerciantes, entre outros, sobre o que pode ser feito para criar uma identidade para a rua 14 de Julho.

Um dos grupos já ouvidos foi o de turismo, onde foram levantadas sugestões e percepções sobre como levar vida até o centro da cidade. “O projeto denominado VIVA 14 é fundamental para discutir os impactos e a percepção que a população tem sobre como transformar essa importante rua em um lugar vibrante e único. Na reunião com os representantes do trade turístico, ficou claro que a requalificação da via agradou os campo-grandenses, trazendo uma nova dinâmica para a área central”, afirma o Superintendente de Turismo de Campo Grande, Wantuyr Tartari.

Entre as sugestões está a ampliação do número de empreendimentos gastronômicos, transformando a rua no período noturno em um corredor gastronômico, tendo como referência a rua Bom Pastor; além de ocupar a Praça Ary Coelho com food trucks no período noturno. O empresário André Nardo, proprietário do restaurante Domus Bistrot e membro da Abrasel, Associação de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul, aprovou a rodada de conversa, elogiou a consultoria e deu a ideia de fazer um calendário fixo de eventos para o final da tarde para revitalizar o centro.

Em algumas abordagens, também está sendo aplicada uma adaptação da Metodologia Lego, que trabalha, através de metáforas, as ideias e percepções das pessoas.

Além das rodas de conversa, o Place Branding está sendo feito diretamente na rua, com os consumidores e com quem anda por lá. Através de uma breve abordagem, a equipe de trabalho distribui “post its” para a população opinar livremente.

Neste sábado, às 10 da manhã, na rua 14 de Julho, quase esquina com a Dom Aquino, haverá a aplicação dos “post its”. “É uma dinâmica com quatro painéis que colocamos na calçada com perguntas sobre a 14, aí as pessoas param e colocam nos ‘post its’ suas ideias e colam nos painéis. É um processo bem rico”, afirma Mariane Broc, da equipe de consultoria. Toda a população está convidada a participar dessa construção conjunta.