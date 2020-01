Consultoria do Reviva é sucesso com a população e continua até terça-feira (4)

Na rua 14 de Julho desde sexta-feira (24), em conjunto com o Sebrae, o Place Branding do Reviva, uma consultoria com um conceito moderno e abrangente, continua até a próxima terça-feira (4). O conceito agradou a população que deixou idéias, opiniões e sugestões em “post its”.

“É uma dinâmica com quatro painéis que colocamos na calçada com perguntas sobre a 14, aí as pessoas param e colocam nos ‘post its’ suas ideias e colam nos painéis. É um processo bem rico”, afirma Mariane Broc, da equipe de consultoria. Toda a população está convidada a participar dessa construção conjunta. A ação começou às 10h e segue até as 15h. Já nos próximos dias começa a partir das 13h e segue até o final da tarde.

Com a expertise da Places for Us, primeira consultoria especializada em Place Branding do Brasil, a proposta é ouvir cada segmento da população, em grupos específicos como o das mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, turismo, lazer, lideranças, comerciantes, entre outros, sobre o que pode ser feito para criar uma identidade para a rua 14 de Julho.

“Eu achei uma idéia muito legal todo esse movimento para tirar as idéias das pessoas de coisas que ainda não tem, mas pode ter, outras coisas que podem evoluir, dizer também o que está funcionando e trazer sugestões, eu já vou deixar as minhas aqui”, disse a estudante Millena Andrade Santos.

Em algumas abordagens, também está sendo aplicada uma adaptação da Metodologia Lego, que trabalha, através de metáforas, as ideias e percepções das pessoas. Além das rodas de conversa, o Place Branding está sendo feito diretamente na rua, com os consumidores e com quem anda por lá. Através de uma breve abordagem, a equipe de trabalho distribui “post its” para a população opinar livremente.

“Está sendo uma ação muito boa, dando super certo, quem vem está dando contribuições muito valiosas e por isso vamos continuar nos próximos dias. A gente quer chamar a população para vir e deixar sua sugestão, participar e se interessar porque isso tudo é para eles”, concluiu o consulto Caio Esteves.