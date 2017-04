Cônsul australiano visita Acrissul e fala sobre investimento

O cônsul geral da Austrália no Brasil, Greg Wallis, foi recebido hoje na Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) pelo presidente Jonatan Pereira Barbosa para firmar parcerias para intercâmbio entre os dois países e oportunidades de investimento.

Jonatan Barbosa ofereceu de prontidão a associação para ser o órgão de indicação e acolhimento entre intercambistas.

Segundo Greg Wallis, a ideia é fomentar negócios no agronegócio. "Nosso foco principal é mostrar que existe uma grande oportunidade de investimento na Austrália, que tem condições climáticas e geográficas bem parecidas com o Mato Grosso do Sul, além de mercado aberto com a Ásia e outros pontos importantes para a exportação", explicou.

O cônsul veio com representantes de vários setores interessados nos negócios com o Brasil. Visitaram o Parque Laucídio Coelho e os pavilhões de bovinos, onde puderam conversar com alguns criadores e conhecer mais sobre as raças expostas.

