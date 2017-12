Construção civil protesta contra a reforma da Previdência

Sindicvalistas durante protesto em frente a uma obra no Centro de Campo Grandee - Divulgação

O Sintracom (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande) fez na manhã desta terça-feira (5) uma mobilização em frente ao canteiro de obra da Plaenge, na Rua Dom Aquino, no Centro de Campo Grande. No local cerca de 170 trabalhadores constroem uma torre.

Durante 2 horas, os funcionários ficaram em frente à obra em protesto à retirada de direitos por parte do Governo Federal. “Primeiro, foi a Reforma Trabalhista que entrou em vigor em novembro, e agora o governo quer impor a reforma da Previdência. Estamos mobilizados para evitar a votação desta reforma, que praticamente acaba com a aposentadoria do trabalhador ao estabelecer a idade mínima. Na construção civil dificilmente alguém chega aos 65 anos na ativa por conta do trabalho pesado”, explicou José Abelha, presidente do Sintracom.

A mobilização teve o apoio de outros sindicatos, da CUT, e do Comitê Estadual contra a Reforma da Previdência.

Para Cláudio Rogoschi, que trabalha na obra como encarregado de elétrica e hidráulica, os trabalhadores devem exigir dos parlamentares de Mato Grosso do Sul que votem contra a retirada de mais direitos trabalhistas.

“O governo Temer está disposto a abrir o cofre para novamente fazer barganha e assim ter os votos necessários para aprovar a Reforma. Temos que ficar atentos a isto”, disse Cláudio.