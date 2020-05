Consórcio Guaicurus tem dez dias para esclarecer falta de ônibus ao Procon Estadual

As reclamações mais recorrentes se dão em relação as linhas 085 e 116 - Foto: Divulgação

A falta de ônibus vem causando revolta por parte da população que usa o transporte para se locomover na Capital. Com isso, o Procon Estadual notificou o Consórcio Guaicurus e deu o prazo de dez dias para esclarecimento. As reclamações mais recorrentes se dão em relação as linhas 085 e 116 que fazem a ligação Terminal Júlio de Castilho/Morenão e Los Angeles/centro via terminal.

Segundo nota do Procon, o consórcio deve esclarecer os horários em que são realizadas as ligações nos itinerários citados, se houve ou não redução na quantidade de veículos para o atendimento, a capacidade permitida e modo de operacionalização e, também, se as informações aos consumidores em relação a horários e redução da frota.

O não atendimento as solicitações no prazo concedido ou a prestação de informações incompletas ou inadequadas poderá levar a medidas de âmbito administrativo como é o caso de multas, que podem chrgar a 50.00,00.