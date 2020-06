Consórcio de imprensa aponta total de 57.774 mortos por covid-19 no País

O Brasil registrou 7.454 novos casos do novo coronavírus desde as 20 horas do domingo, 28. A soma de casos chega a 1.352.708, mostra levantamento realizado pelo consórcio formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL .

O total de mortos está em 57.774, com 116 novos óbitos registrados desde as 20 horas do domingo, segundo dados do levantamento com dados obtidos junto às secretarias estaduais de Saúde.