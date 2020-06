Consórcio de imprensa aponta total de 57.658 mortes por covid-19 no País

O Brasil registrou 555 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva para 57.658 o total de vidas perdidas para a doença no País, mostra levantamento realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.

O País confirmou ainda, nas últimas 24 horas, 29.313 novos casos da doença, recorde para um domingo. Os boletins dos finais de semana costumam apresentar números mais baixos do que os balanços de dias úteis pela maior dificuldade de notificação e testagem aos sábados e domingos.

Anteriormente, o recorde de novos casos para um domingo havia sido registrado no dia 7 de junho, quando 18.912 infecções foram confirmadas. Com os números mais recentes, o Brasil chegou a 1.345.254 de contaminados.

Em números absolutos, o País é, desde o dia 12 de junho, o segundo país no mundo com mais mortes por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que contam 125,7 mil óbitos, de acordo com os números da Universidade Johns Hopkins atualizados até 20h deste domingo, 28. Em número de infectados, o Brasil também está em segundo lugar no ranking mundial.

O Estado de São Paulo registrou mais de 6.156 novos casos e 75 novas mortes pelo novo coronavírus, chegando a 271.737 pessoas com covid-19, das quais 14.338 morreram.

O Rio de Janeiro vem na sequência da lista de Estados mais afetados, com 27 novas mortes por covid-19 e 2.495 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo a secretaria estadual de Saúde. Até agora, 9.816 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 111.298 casos.