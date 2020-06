Conselhos gestores das unidades de conservação municipais trabalham por videoconferência

No município de Campo Grande estão instituídas três Áreas de Proteção Ambiental, do Guariroba, do Lajeado e do Ceroula. - Foto: Divulgação

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) realizou, dos dias 27 a 29 de maio de 2020, as Sessões Ordinárias dos Conselhos Gestores das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) municipais, por videoconferência, em atendimento ao art. 13, I, do Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020, referente às medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19.

As sessões virtuais estão sendo desenvolvidas como alternativa para continuidade das atividades dos Conselhos Gestores, sem que haja aglomeração de pessoas, seguindo assim as orientações dos órgãos oficiais de saúde.

Dentre os diversos assuntos abordados, foram apresentadas as ações de Educação Ambiental desenvolvidas pela PLANURB, em especial as atividades em comemoração ao “Junho Verde”, instituído pela Lei Municipal n. 5.812, de 20 de junho de 2017, como o mês de conscientização para as ações sustentáveis em prol do meio ambiente.

No município de Campo Grande estão instituídas três Áreas de Proteção Ambiental, do Guariroba, do Lajeado e do Ceroula. A PLANURB é o Órgão Gestor destas Unidades, e também preside os seus Conselhos Gestores, que são compostos por representantes de órgãos públicos; usuários de território; colegiados e organizações da sociedade civil; e, instituições de ensino, pesquisa e extensão.